Materi Belajar Bahasa Inggris: 16 Rumus Tenses Bahasa Inggris dan Cara Menguasainya

TRIBUN-MEDAN.com - Materi belajar Bahasa Inggris ini membahas lengkap 16 rumus tenses bahasa Inggris dan cara menguasainya.

Penguasaan tenses dalam bahasa Inggris sangat penting bagi pelajar. Agar, dalam speaking dan writing lebih mudah dan tertata dengan baik. '

Dalam bahasa Inggris, ada 16 tenses bahasa Inggris. Dengan menguasai 16 tenses kita sudah menguasai 60 persen bahasa Inggris. Sisa 40 persen tinggal menambahkan materi di luar itu.

Keuntungan lain dari menguasai tenses bahasa Inggris adalah kita hampir dapat dipastikan dapat mengerti semua tata bahasa ataupun grammar yang ada di dalam bahasa Inggris. Pasalnya, semua tata bahasa yang kita pelajari di dalam bahasa Inggris itu tidak terlepas dari susunan kata, yang mana itu semua terangkum dalam 16 tenses yang tersedia dalam bahasa Inggris.

Tenses sendiri adalah sebuah konsep yang menerangkan waktu kejadian dari sebuah pernyataan. Terdapat 16 tenses bahasa Inggris utama yang bisa Anda pelajari. Berikut adalah rangkuman dari ke-16 tenses bahasa Inggris:

1. Simple Present Tense

Simple present tense ini dalam penggunaannya berfungsi untuk menyatakan fakta (termasuk fakta ilmiah), kebiasaan atau rutinitas, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini.

Adapun rumus tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat simple present tense ini relatif sederhana, yaitu: Subject + Verb 1 (Base/Present Form)

Kata sinyal: always, every, never, normally, often, sometimes, usually, seldom.

2. Present Continuous / Progressive Tense

Dalam pengertiannya, present continuous tense atau yang sering kali disebut present progressive tense ini adalah tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tindakan atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung.

Rumus tenses bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk kalimat present continuous tense/present progressive tense ini adalah: Subject + Am / Is / Are + Verb –ing (Continuous Form)