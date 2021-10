Ada Nama 'My Love' di Nomor Kontak Handphone Amanda Manopo, Punya Pacar Baru?

Amanda Manopo diminta memberikan bocoran inisial nama di balik kontak 'My Love'.

Menanggapi hal ini, Amanda Manopo justru memberikan jawaban yang semakin membingungkan.



TRIBUN-MEDAN.COM - Amanda Manopo diisukan sudah punya pengganti Billy Syahputra.

Isu tersebut muncul ketika terdapat nama di handphonenya yang bertuliskan 'My Love'.

Belum lama ini, Amanda Manopo bersama asisten dan orang terdekatnya membuat video kocak.

Amanda Manopo menelepon seseorang dengan setiap kata yang keluar diselingi oleh lirik lagu yang sesuai dengan kalimat yang diucapkannya.

Tetapi dalam momen itu, nomor kontak HP yang ditelepon Amanda Manopo justru menjadi perhatian penggemar.

Tertera tulisan 'My Love' dengan emoticon hati di nomor kontak yang dihubungi Amanda Manopo.

Rasa penasaran penggemar terkait sosok 'My Love' itu pun diungkapkan saat Amanda Manopo menggunakan fitur 'ask me question' di Instagram.

Amanda Manopo diminta memberikan bocoran inisial nama di balik kontak 'My Love'.