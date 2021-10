JADWAL Big Match Liga Italia Malam Ini Lazio Vs Inter Milan, Juventus Vs AS Roma Besok

Jadwal Liga Italia pekan ke-8 lazio vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan pertandingan kompetisi Liga Italia pekan ke-8, di mana akan tersaji duel big match ada Lazio vs Inter Milan hingga Juventus vs AS Roma.

Jadwal Liga Italia malam, akan terhampar Grande Partita Serie A dalam matchday ke-8 yang mempertemukan antara antara Lazio vs Inter Milan.

Kemudian untuk laga Juventus vs AS Roma berlangsung Minggu (17/10/2021) malam waktu setempat atau Senin dini hari pukul 01.45 WIB.

Sebelum duel Juventus vs AS Roma akan lebih dulu tersaji pertandingan Lazio vs Inter Milan yang digelar di Olimpico Stadium, Sabtu (16/10/2021) pukul 23.00 WIB.

Kemudian ada laga AC Milan Vs Hellas Verona Minggu (17/10/2021) dini hari pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini bakalan menjadi yang pertama bagi Simone Inzaghi kembali ke tanah kelahirannya dengan status lawan.

Pasalnya, sebelum menjadi allenatore Inter Milan, Simone Inzaghi adalah juru taktik Lazio.

Mulai dari usia muda Lazio sejak tahun 2011 hingga berada di tim utama pada Juli 2016.

Tak hanya sebagai pelatih, dia juga lebih dekat dengan Biancocelesti semasa menjadi pesepak bola.

Total 7 gelar yang berhasil yang ia persembahkan untuk tim Elang Ibukota, di antaranya trofi Scudetto (1999/2000), Piala Italia, dan Piala Super Italia, serta satu trofi EUFA Supercup.