LINK Nonton Live Streaming Gratis Watford Vs Liverpool Jam 18.30, Tak Disiarkan Langsung SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Watford vs Liverpool lanjutan Liga Inggris pekan ke-8, Sabtu (16/10/2021) malam ini.

Laga antara Watford vs Liverpool akan menjadi pertandingan pembuka pekan ke-8 Liga Inggris musim 2021/2022.

Duel Watford vs Liverpool akan berlangsung di Vicarage Road, Sabtu (16/10/2021) pukul 18.30 WIB, Live Mola TV.

Keseruan laga Watford vs Liverpool bisa disaksikan via live streaming TV Online Mola TV. Selain bisa disaksikan di Mola TV, laga ini juga bisa disaksikan via live streaming gratis.

Link streaming gratisnyanya tersedia di akhir artikel ini.

Laga melawan Liverpool dipastikan akan menjadi momen debut bagi pelatih tuan rumah, Claudio Ranieri.

Baca juga: LIVE Mola TV Leicester Vs Man United Malam Ini, Setan Merah Pincang Minus 2 Bek Andalan

Ranieri telah ditunjuk sebagai pelatih baru Watford menggantikan posisi Xisco Munoz yang dipecat pada musim ini.

Keberadaan Ranieri diharapkan bisa membawa Watford tampil lebih baik lagi dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Ranieri sejatinya memiliki catatan cukup bagus ketika menangani sebuah tim kala menjamu Liverpool dalam laga kandang.

Pelatih asal Italia itu tercatat memiliki tingkat kemenangan kandang mencapai 80% setiap kali melawan Liverpool.