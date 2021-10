LINK Nonton Live Streaming Gratis Juventus Vs AS Roma Jam 01.45 WIB, Akses Di Sini dari HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel big match antara Juventus vs AS Roma lanjutan Liga Italia pekan ke-8, Senin (18/10/2021) dini hari nanti.

Liga Italia pekan ke-8 akan menyajikan duel big match antara Juventus vs AS Roma, Minggu (17/10/2021) malam waktu setempat atau Senin dini hari.

AS Roma dijadwalkan akan menghadapi Juventus pada pekan kedelapan Liga Italia, Senin (18/10/2021) pukul 01.45 WIB live RCTI.

Laga ini juga bisa disaksikan via live streaming secara gratis dari HP. Untuk link streaming gratis Juventus vs AS Roma bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Keseruan laga antara Juventus vs AS Roma akan dilangsungkan di Allianz Stadium, Turin.

Laga kedua tim akan menjadi arena adu strategi antara Massimiliano Allegri (Juventus) dan Jose Mourinho (AS Roma)

Performa Juventus yang sempat terpuruk pada awal musim ini secara perlahan sudah mulai membaik bersama Allegri.

Tim berjuluk Si Nyonya Tua kini berhak menduduki posisi ketujuh dengan perolehan 11 poin dari tujuh laga.

Sementara itu, AS Roma yang akan bertindak sebagai tim tamu mampu tampil lebih baik pada awal musim ini.

Kedatangan Jose Mourinho memang memberikan dampak positif bagi performa AS Roma.