Nikahi Putri Bill Gates Secara Islam, Inilah Sosok Nayel Nassar, Pemuda yang Beruntung Asal Mesir

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Nayel Nassar belakangan ini menjadi perhatian masyarakat dunia setelah menikahi putri sulung pasangan miliarder Bill Gates dan Melinda Gates, Jennifer Gates.

Pasangan ini menikah secara Islam di Amerika Serikat.

Pernikahan keduanya yang masing-masing berusia 25 tahun dan 30 tahun, berlangsung di perkebunan Gates di Salem Utara, New York, AS, Jumat (15/10/2021).

Setelah proses ijab kabul berlangsung, keduanya merayakan momen mesra dengan berdansa sambil diiringi lagu Can You Feel The Love Tonight dari Elton John.

Keduanya kemudian menggelar resepsi pernikahan di lokasi yang sama keesokan harinya dengan mengundang 300 tamu.

Seperti dilansir DailyMail, tampil sebagai pengisi acara dalam resepsi tersebut adalah grup band Coldplay dan penyanyi Harry Hudson.

Namun, meski secara resmi diumumkan menikah secara Islam, tidak ada pernyataan terkait status Jennifer yang menjadi mualaf atau tidak.

Tapi yang jelas, Jennifer terlihat sangat anggun saat mengenakan gaun putih rancangan Vera Wang.

Sementara Nassar terlihat gagah dengan setelan jas hitam dan dasi kupu-kupu serta sematan bunga warna putih di kantung jasnya.

Menikahi seorang anak dari orang terkaya di dunia tentu membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Nayel Nassar?