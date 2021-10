JAM Tayang MotoGP Emilia Romagna 2021 Pekan Ini, Marquez Hasrat Ulangi Lawan 2 Pebalap Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Seri ke-16 MotoGP 2021 bertajuk MotoGP Emilia Romagna akan terhampar di Sirkuit Misano, Jumat (22/10/2021) hingga Minggu (24/10/2021).

Balapan kelas premier MotoGP Emilia Romagna dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.

GP mania dapat menyaksikan balapan MotoGP 2021 melalui siaran langsung Trans7 maupun live streaming Vidio.com.

Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, berharap bisa melakoni duel dengan Jack Miller dan Joan Mirpada balapan MotoGP Emilia Romagna 2021.

Marc Marquez sedang bersiap untuk kembali ke lintasan balap setelah melewati dua pekan tanpa balapan.

Sirkuit Misano di Italia akan menjadi destinasi Marc Marquezdalam seri balap ke-16 bertajuk MotoGP Emilia Romagna pada akhir pekan ini, 22-24 Oktober 2021.

Sosok berjuluk Si Semut dari Cervera tersebut menyambut dengan antusias balapan kedua di Misano pada musim ini.

Lebih-lebih, Marquez baru saja memenangkan balapan terakhir yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, AS, pada awal Oktober lalu.

Marquez menunjukkan penampilan yang dominan pada balapan di salah satu sirkuit favoritnya tersebut.

Kemenangan itu menunjukkan bagaimana Marquez perlahan-lahan menemukan kembali sentuhan terbaiknya ddengan motor RC213V.