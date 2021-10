Aktor Terkenal Ini Tetap Memikat Hati Kaum Hawa Meski Beristri, Sukses Perankan Bos Kartel Narkoba

Tetap Memikat Hati Kaum Hawa Meski Sudah Beristri, Inilah Arti Nama Park Hee Soon, Bos Kartel Narkoba di Serial My Name

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa penggemar film serial My Name?

Tahukah Anda apa arti nama artisnya yakni Park Hee Soon?

Sejauh ini arti nama Park Hee Soon jarang dibahas media.

Karena itu, tak heran jika tidak banyak orang arti nama Park Hee Soon.

Nah, bagi yang penasaran, berikut arti nama Park Hee Soon, sebagaimana dikutip dari Behind the Name, Jumat (22/10/2021).

Park atau Bak biasanya digunakan sebagai nama keluarga.

Adapun artinya yaitu labu.

Kemudian Hee berarti cerah, indah, dan mulia.

Ada juga yang mengartikan sebagai suka, cinta dan kesenangan.

Sementara Soon diartikan murni, jujur, dan asli.