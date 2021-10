Fans Dibuat Syok karena Berani Lakukan Adegan Ranjang di Serial My Name, Begini Pengakuan Han So Hee

Bikin Syok Fans karena Berani Lakukan Adegan Ranjang di Serial My Name, Begini Pengakuan Tak Terduga Han So Hee

TRIBUN-MEDAN.COM - Para penggemar drama korea (drakor) tentunya tak asing lagi dengan sosok artis cantik Han So Hee.

Menyusul kesuksesan Squid Game, serial Netflix Film My Name kini tengah digandrungi penonton dunia.

Selain kisahnya yang menarik, serial My Name juga menyuguhkan penampilan Han So Hee yang berbeda dari drama sebelumnya.

Han So Hee si pelakor dalam drama the world of the married (Soompi)

Dalam serial My Name, Han So Hee tampil garang dan lebih dewasa.

Ia bahkan melakukan adegan ranjang bersama lawan mainnya.

Mengenai adegan itu, Han So Hee mengaku dirinya tak tahu jika ada adegan ranjang sampai syuting tiba.

"Saya menemukan ada adegan ranjang di tengah syuting."

''Awalnya saya bertanya-tanya apakah itu akan baik-baik saja."

"Saya bertanya-tanya apakah itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi tujuan balas dendam karakter saya Jiwoo."

"Adegan saat itu adalah satu-satunya saat Ji Woo merasa manusia dan merasakan perasaan seperti manusia," kata dia.