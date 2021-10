Materi Belajar Bahasa Inggris: Penggunaan Tanda Baca Koma Pada Teks Bahasa Inggris dan Contohnya

Materi Belajar Bahasa Inggris: Penggunaan Tanda Baca Koma Pada Teks Bahasa Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Penggunaan tanda baca koma pada teks bahasa Inggris sebenarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia.

Namun, teman-teman perlu memahami makna dari sebuah kata atau pun kalimat.

Kali ini kita akan belajar mengenai tanda koma dan penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris.

Koma salah satu alat tata bahasa paling penting yang digunakan bahasa Inggris.

Mereka menyambung sebuah kalimat, memberikan kohesi dan kesatuan.

Koma juga memungkinkan pembaca untuk memahami konotasi yang tepat dari kata-kata penulis.

Tanda koma diperlukan sebelum coordinating conjunction (for, and, nor, but, or, yet, so) yang memisahkan dua klausa independen.

Tanda koma juga diperlukan setelah kata pengantar, frasa, atau klausa dalam sebuah kalimat.

Ada beberapa cara penggunaan koma dalam bahasa Inggris yang perlu kita pelajari.