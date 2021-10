Bak Karma Dibayar Kontan, Aib Rachel Vennya Dibongkar Satu per Satu Usai Tak Jalani Karantina Penuh

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama selebgram Rachel Vennya akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik hingga mendapat cibiran.

Hal ini terkait dengan kasus kaburnya Rachel Vennya bersama kekasihnya Salim Naudere dari karantina sepulang dari luar negeri.

Untuk diketahui, Rachel Vennya pun telah memberikan klarifikasi saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Boy William.

Dilansir Kompas.com, pada Boy William, Rachel Vennya pun akui tak pernah menginap di karantina Wisma Atlet.

"Aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga, karena pada kenyataannya aku tidak karantina sama sekali," kata Rachel Vennya.

wanita yang diduga Rachel Vennya (Instagram/@insta.nyinyir)

Mendengar pernyataan mantan istri Okin ini, Boy William pun langsung terkejut.

"Wait, kamu sama sekali enggak karantina di Wisma Atlet? Itu berita pada bilang kamu karantina 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet," tanya Boy lagi.

"Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet," kata Rachel Vennya.

Meski begitu, banyak bukti yang beredar di dunia maya yang seakan menunjukkan hal sebaliknya.

Hal ini pun bak membungkam mulut selebgram 26 tahun ini.