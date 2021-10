Begini Nasib Playboy Mansion setelah Hugh Hefner Meninggal, Intip Potret Perubahannya

Komplek The Playboy Mansion kini berubah.

TRIBUN-MEDAN.COM - Sejak 1971, pendiri Playboy Hugh Hefner menghabiskan sebagian besar hidupnya di Playboy Mansion. Namun, Hefner diketahui telah menjual properti tersebut.

Hefner meninggal Rabu (27/9/2017) lalu, pada usia 91 tahun, dengan menyisakan masa depan Playboy Mansion yang tidak pasti. Kendati begitu, warisannya diyakini masih bisa dinikmati untuk beberapa generasi ke depan.

Seperti dikutip House Beautiful dari CNNMoney, mansion seluas 20.000 kaki persegi atau 1.858,06 meter persegi itu memiliki 12 kamar tidur dengan beberapa dapur, ruang gym, ruang permainan hingga gudang anggur.

Selain itu, juga terdapat lapangan tenis, rumah tamu kolam renang yang terkenal yang disebut Grotto.

Hunian mewah ini juga memiliki lisensi kebun binatang, yang artinya berbagai hewan seperti monyet dan burung eksotis dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh wilayah properti yang terletak di Holmby Hills, Los Angeles ini.

The Los Angeles Times melaporkan, proyek itu dibangun tahun 1927 dan dirancang oleh Arthur R. Kelly, pewaris department store Arthur Letts Jr.

Playboy membeli properti tersebut pada tahun 1971 seharga 1,1 juta dollar AS.

Pembelian tersebut sempat menjadi harga rumah termahal di Los Angeles kala itu.

Kini laku terjual 200 kali lipat. Seharaga US$ 200 juta atau setara Rp 2,6 triliun. Namun dalam beberapa pemberitaan sebelumnya disebutkan kalau The Playboy Mansion dengan seharga 1,1 juta dollar AS.

Rumah yang dimiliki Playboy Enterprises sebelum dijual, menjadi simbol merek Playboy, dan semua kebebasan seksual serta pesta liar yang menyertainya.