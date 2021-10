HARGA Sawit Meroket di Sumut, Tembus Rp 3.102 Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga sawit di Sumatera Utara pekan ini terus menjulang tinggi yang kini sudah menembus angka Rp3000.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, harga TBS kelapa sawit untuk periode 20-26 Oktober 2021 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp3.102 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini naik sebesar Rp35 dibandingkan periode 13-19 Oktober 2021 sebesar Rp3.067 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut yang dilaksanaan pada Rabu (20/10/2021) di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

"Kembali Ada kenaikan untuk pekan ini, penetapan harga sawit berasal dari rapat Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Sabtu (23/10/2021).

Bila Dibandingkan dengan harga TBS pekan pertama Oktober 2020, tepatnya periode 21-26 Oktober 2020, harga TBS di Sumut meningkat 55 persen dari Rp2.044

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp2.411 per kg, umur empat tahun Rp2.636 per kg, umur lima tahun Rp2.782 per kg, umur enam tahun Rp2.861 per kg, umur tujuh tahun Rp2.889 per kg, umur delapan tahun Rp2.964 per kg, umur 9 tahun Rp3.022 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp3.102 per kg, umur 21 tahun Rp3.095 per kg, umur 22 tahun Rp3.052 per kg, umur 23 tahun Rp3.020 per kg, umur 24 tahun Rp2.914 per kg, dan umur 25 tahun Rp2.819 per kg.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumut menetapkan harga crude palm oil (CPO) pekan ini dibandrol seharga Rp13.557 per kg. Harga ini meningkat sebesar Rp100 dibandingkan pekan sebelumnya seharga Rp13.457

Sementara, harga kernel lokal naik sebesar Rp329 menjadi Rp7.842 per kg dari Rp7.513pada pekan sebelumnya.

