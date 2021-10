Ria Andrews Gantikan Celine Evangelista di Peluk Stefan William, Postingannya Curi Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com - Sosok Ria Andrews kini jadi sorotan setelah perceraian Stefan William dan Celine Evangelista.

Ria Andrews belakangan santer disebut sebagai wanita yang ada dalam video mesra bersama Stefan William.

Bahkan beredar kabar Ria Andrews adalah sosok pacar baru Stefan William yang kini gantikan posisi Celine Evangelista.

Kekasih Baru Stefan William Ria Andrews Kolase (Ist)

Tak hanya foto-fotonya yang curi perhatian, kini postingan terbaru Ria Andrews mendadak jadi sorotan publik.

Melalui unggahan story di akun instgram miliknya @riaandrews, Kamis (21/10/21) tampak wanita berdarah Inggris tersebut memposting sebuah kalimat bijak.

Kalimat tersebut ditulis Ria Andrews dalam Bahasa Inggris.

"Surround your self with people who make you happy.

People who make you laugh.

Who help you when you're in need.

People who genuinely care.