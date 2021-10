Mertua Punya Kekayaan Rp15 Triliun, Inilah Sosok Menantu Hary Tanoesoedibjo yang Jarang Terekspose

TRIBUN-MEDAN.COM - Hary Tanoesoedibjo merupakan salah satu konglomerat tajir di Indonesia.

Bagaimana tidak, kekayaan Hary Tanoesoedibjo disebut hampir mencapai Rp 15 triliun.

Menurut Forbes, kekayaan Hary Tanoesoedibjo mencapai 1 miliar dollar AS tahun 2021 atau setara dengan 14.230.800.000.000. Kurs Rp 14 ribu per dolar AS.

Bak tak kalah dari sang konglomerat, menantu Hary Tanoesoedibjo ternyata bukan orang sembarangan.

Sebagai salah satu konglomerat di Indonesia, keluarga Hary Tanoesoedibjo sering jadi pusat perhatian.

Sang istri, Liliana Tanoesoedibjo serta anak-anak mereka juga tak lepas dari sorotan.

Keluarga Hary Tanoesoedibjo tergolong harmonis dan jauh dari gosip.

Hary dan Liliana Tanoesoedibjo dikaruniai empat orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.

Lima Anak Hary Tanoesoedibjo dan Liliana:

1. Angela Herliani Tanoesoedibjo