Nikmati All You Can Eat Kuliner Khas Thailand di Chok Dee Thai, Dijamin Bikin Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Siapa yang sudah pernah menikmati Mookata yang mengadopsi konsep All You Can Eat (AYCE) di Chok Dee Thai Kota Medan?

Nah, bagi kamu pecinta kuliner wajib untuk menyantap menu paket Mookata atau perpaduan sensasi Grill dan Steamboat yang menjadi satu.

Hanya dengan membayar Rp 99 ribu saja, kamu sudah bisa menyantap beragam pilihan sepuasnya.

Adapun untuk waktu menikmati makan sepuasnya di all you can eat dengan durasi 90 menit.

Menu-menu all you can eat disini hanya sesuai dengan menu yang sudah ditentukan dan disajikan.

Namun apabila makanan yang sudah kamu ambil tidak habis, maka akan dikenakan charge sesuai harga nominal/porsinya ya.

Selain paket all you can eat, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas Thailand lainnya seperti Tom Yum series,Thai Curry series, Steamed Fish series, Prawn and Shrimp series, Pad Thai and noodle dll.

Restoran Chok Dee Thai terdiri tiga lantai. Untuk menikmati all you can eat, kamu bisa langsung ke lantai dua.

Untuk lantai pertama mengadopsi konsep casual dining yang cocok buat family and grup besar.

Dan lantai ketiga merupakan lantai VIP room yang bisa kalian reservasi.

Nah, penasaran bagaimana rasa nikmat yang dihadirkan oleh Chok Dee Thai dalam setiap hidangannya?

Langsung saja kunjungi Chok Dee Thai di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, jam buka mulai pukul 11.00 sampai 22.00 WIB.

(cr9/Tribun-Medan)