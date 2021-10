CHELSEA Islan Dilamar Rob Clinton Kardinal, Lihat Ekspresi Bahagianya Terima Lamaran Sang Kekasih

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari aktris cantik Chelsea Islan.

Chelsea Islan resmi dilamar oleh sang kekasih, Rob Clinton Kardinal.

Diketahu Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal mulai dekat pada pertengahan 2019 silam.

Namun, keduanya baru memamerkan kemesraan di depan publik pada awal 2020.

Kabar pertunangan ini dibagikan oleh sahabat Chelsea, Vinsky Muthia di akun Instagram pribadinya, Selasa (26/10/2021).

Vinsky tampak mengunggah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Chelsea dengan seorang sahabat lainnya.

Lewat keterangan foto, Vinsky mengungkapkan perasaan bahagaianya lantaran sang sahabat resmi menjadi calon istri Rob.

Ia menyebut jika mantan Daffa Mahendra ini memiliki hati yang sangat cantik seperti dilansir dari Tribun Style, Rabu (27/10/2021).

Untuk itu, Chelsea berhak mendapat semua kebahagiaan yang ada di bumi ini.

“My bestfriend/soulsister is engaged! I love her to death - she has one of the most beautiful souls I’ve ever seen, which is why I know she deserves all the happiness in the world and more. I’m so happy that she found her soulmate. @robclintonkardinal welcome to the fam,” tulis Vinsky dikutip TribunStyle.com.