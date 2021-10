Tak Bisa Temani saat Terkahir, Pevita Pearce Akhirnya Bisa Ziarah Makam Ayah di London : Al Fatihah

TRIBUN-MEDAN.com - Artis peran Pevita Pearce tak bisa menemani Ayahnya di detik-detik terakhir sebelum wafat.

Ayah Pevita wafat pada akhir Agustus 2021 lalu.

Pevita membagikan kabar duka itu melalui Instagram.

"No words can describe what i'm feeling right now but now i’m glad that you're in a better place.

(Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaanku sekarang tapi aku senang kamu sekarang di tempat yang lebih baik)

You’ll be the strength when I'm weak, you’ll be the courage whenever I feel scared.

(kamu akan jadi kekuatanku ketika aku lemah kamu akan jadi penenang ketika aku merasa ketakutan)

I know you will always look after me from above. Love you so much Dad.

(aku tau kamu akan terus memperhatikanku dari sana. Aku sangat mencintaimu Ayah)

Baca juga: Terkenal Jadi Pedangdut Jebolan KDI, Ternyata Biduan Cantik Ini Kini Mendekam di Penjara

Baca juga: Sempat Dinikahi Konglomerat Tua, Tinggalkan Kemewahan Artis Cantik Ini Berujung jadi Bintang Dewasa

Baca juga: Pantas Stefan William Ogah Rujuk, Terkuak Dosa Besar Celine Evangelista, Sudah Diingatkan

You were my best friend. Rest in peace, Daddy. love, your little girl.