Bukan Ayah atau Papa Panggilan El Barack ke Vincent, Suami Jessica Iskandar Sampai Nangis

TRIBUN-MEDAN.com - Kebahagiaan tengah dirasakan pengantin baru Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag.

Tentu saja kebahagiaan Jessica Iskandar turut dirasakan anak semata wayangnya, El Barack Alexander.

Saat jadi tamu program Kopi Viral TRANS TV, dikutip Rabu (27/10/2021), Vincent mengungkapkan fakta menarik soal momen pertama kali El memanggilnya 'Daddy' atau ayah.

Vincent mengatakan tak pernah memaksa El untuk memanggilnya 'Daddy' sejak awal, meski kini resmi menikah dengan Jessica Iskandar.

"Jadi dari awal aku udah ngomong sama Jess, kalau kita jadian buat masa depannya kita jangan paksa dia," ungkap Vincent.

"Aku gak mau sampai dia (Jedar) ngomong ke El 'El this is my new partner call him dad' no," lanjut Vincent.

Sebaliknya, Vincent ingin El merasakan rasa sayang dan cintanya dengan tulus.

Bahkan Vincent selalu berhati-hati saat akan bermesraan dengan Jedar di depan El.

"Aku mau anak ini bener-bener pure dia bisa merasa, juga pas kita lagi deket, aku juga hati-hati deketin dia, jadi untuk pegang tangan Jedar di depan El no," tutur Vincent.

Bukan ayah atau papa panggilan El Barack ke Vincent. Lalu Vincent membeberkan momen pertama kali El memanggilnya dengan sebutan "Daddy".