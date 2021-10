JAM Tayang Leg Ke-2 Timnas U-23 Indonesia Vs Australia, Shin Tae-yong Beberkan Kekurangan Timnya

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Timnas U-23 Indonesia vs Australia leg kedua Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 digelar Jumat, 29 Oktober 2021 besok.

Laga Timnas U-23 Indonesia vs Australia akan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online kick off pukul 19.00 WIB.

Jelang leg kedua, juru taktik timnas U-23 Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan satu kekurangan skuatnya seusai menghadapi timnas U-23 Australia.

Seperti diketahui, baru-baru ini timnas U-23 Indonesia besutan Shin Tae-yong baru saja menghadapi timnas U-23 Australia di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, 26 Oktober 2021.

Dalam pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 tersebut, Shin Tae-yong belum mampu menuai hasil positif bersama timnas U-23 Indonesia.

Sebab, timnas U-23 Australia berhasil mengalahkan timnas U-23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Timnas U-23 Australia mampu menang 3-2 atas timnas U-23 Indonesia.

Tiga gol timnas U-23 Australia diciptakan melalui Marc Tokich pada menit ke-52, Patrick Wood (58'), dan Jacob Italiano (76').

Sedangkan dua gol skuat Garuda muda dilesakkan lewat Witan Sulaeman (66') dan Taufik Hidayat (83').

Meskipun tumbang di laga pertama melawan timnas U-23 Australia, namun peluang lolos timnas U-23 Indonesia ke putaran final Piala Asia U-23 2022 masih terbuka.