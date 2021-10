Mengenal FYP TikTok dan Bagaimana Cara Kerjanya

TRIBUN-MEDAN.com - FYP adalah hal pertama yang dilihat pengguna saat mereka membuka aplikasi sehingga berpeluang besar untuk menjangkau orang baru dan mengembangkan audiens.

Jika Anda pembuat konten atau pelaku bisnis, mengunggah video sesuai jadwal FYP TikTok dapat dicoba sebagai strategi.

Salah satu fitur yang dimiliki oleh jejaring sosial TikTok adalah fitur FYP alias "For You Page". Istilah FYP ini bisa dibilang lumayan populer di ranah media sosial.

Bagi Anda pengguna TikTok, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah "FYP" tersebut. Namun, bagi pengguna yang belum terbiasa atau baru mulai menggunakan TikTok, tentu istilah FYP ini masih belum familiar.

Lantas, apa yang dimaksud dengan FYP di TikTok? Berikut penjelasannya di bawah ini, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari In The Know, Kamis (28/8/2021).

Apa itu FYP?

FYP atau For You Page adalah tab yang berisi kumpulan video pendek berdurasi 15 detik hingga tiga menit, yang muncul di timeline TikTok. Bisa dibilang FYP adalah home page atau laman beranda dari media sosial ini.

Kumpulan video pendek itu berasal dari pengguna lain (random), teman Anda (followers), dan orang yang Anda ikuti (following).

Sama seperti kolom Explore di Instagram, konten video TikTok yang muncul di FYP juga disesuaikan dengan preferensi personal masing-masing pengguna.

"Tujuan kami (TikTok) adalah menyajikan rekomendasi video yang relevan bagi pengguna serta membantu menemukan konten dan kreator yang dapat menginspirasi mereka," tulis TikTok dalam penjelasan cara kerja FYP di situsnya.

Bagaimana cara kerja FYP?

Dalam memilik konten yang kira-kira akan disukai pengguna, algoritma TikTok mengacu pada tiga kategori utama, yaitu interaksi yang dilakukan, informasi video, serta pengaturan akun.