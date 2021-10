Merinding! Putri Adjie Massaid Ungkap Fakta di Balik Kematian Ayahnya, Selama Ini Jarang Orang Tahu

TRIBUN-MEDAN.COM - Meninggalnya artis senior sekaligus politisi Adjie Massaid masih membekas di ingatan masyarakat.

Apalagi wafatnya Adjie Massaid yang juga suami Angelina Sondakh bisa dikatakan tiba-tiba.

Adjie Massaid meninggal dunia akibat terkena serangan jantung, 5 Februari tahun 2011 silam.

Suami dari Angelina Sondakh ini mengembuskan napas terakhirnya di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Keanu Massaid Rupanya Warisi Kegemaran Adjie Massaid, Angelina Sondakh Sebut Itulah Keinginan Suaminya (Facebook/Sondakh Lucky)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Adjie Massaid meninggal dunia usai bermain futsal, salah satu olahraga kegemarannya.

Anak kandung Adjie, Aaliyah Massaid, membongkar kronologi sebelum sang ayah meninggal dunia.

Kronologi yang tak banyak diketahui orang itu diungkap Aaliyah di saluran YouTube ARI LASSO TV, Kamis (5/11/2020) lalu.

Awalnya Ari Lasso menyebut ia tidak hanya berteman dengan ibu kandung Aaliyah, Reza Artamevia, tapi juga berteman dengan Adjie Massaid.

"Papanya dia, almarhum Adjie Massaid, itu juga teman dekat."

"Teman main sepakbola. May he rest in peace."