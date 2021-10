Terkuak Hal Yang Dirindukan Tukul Arwana, Manajer Sebut Komedian Sampai Menangis

TRIBUN-MEDAN.com - Komedian Tukul Arwana saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah pasca menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) beberapa waktu lalu.

Tukul Arwana hingga kini belum bisa beraktivitas normal. Ia masih menjalani pengobatan dan fisioterapi.

Meski begitu kabarnya Tukul Arwana sudah terlihat kengen untuk tampil di televisi.

Komedian senior ini kabarnya sedih kala menonton tayangan dirinya waktu membawakan acara.

Hal ini diungkapkan sang manager Rizki Kimon saat ditemui wartawan di kawasan Cipite, Jakarta Selatan.

"Iya, jadi benar-benar saat dikasih videonya awal-awal pas di programnya beliau, beliau nangis, beliau sedih," kata manajer Tukul Areana, Rizki Kimon, Selasa (26/10/2021).

Meski begitu Tukul tak larut dalam kesedihan. Bahkan, komedian 58 tahun ini tertawa saat ditunjukan tayangan dirinya ketika menjadi pembawa acara.

"Kalau sekarang malah dia pengin nonton, malah ketawa-ketawa kalau saya kasih video pas dia jadi host," ujar Kimon.

Disinggung soal Tukul Arwana kembali bekerja, Rizki Kimon mengaku suami almarhumah Susianti ini akan beristirahat selama enam bulan untuk memulihkan kondisinya.

"Oh iya untuk job offair, on air sudah pasti mungkin sampai beliau recovery. Sampai enam bulan ke depan kita akan off dulu. Sampai benar-benar mas Tukul sembuh total," ungkap Rizki Kimon.