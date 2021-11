Restoran Padamu Negeri Milik Daniel Mananta Kini Hadir di Medan, Ini Menjadi Cabang Keempat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Presenter sekaligus VJ Daniel Mananta baru saja meresmikan outlet Restoran Padamu Negeri di Deli Park Mall Medan, Minggu (14/11/2021).

Outlet ini menjadi cabang keempat setelah dua cabang di Jakarta dan Bandung.

"Akhirnya yang saya mimpi-impikan untuk membuka Damn! I Love Indonesia dan Padamu Negeri akhirnya terjadi juga di Medan. Saya bangga sekali karena Medan memiliki tempat yang sangat spesial sekali di hati saya karena ibu saya besarnya di Medan," ungkap Daniel.

Menggunakan nama Padamu Negeri, Daniel menjelaskan filosofi nama tersebut begitu besar mengenai semangat untuk dapat berkontribusi kepada Indonesia dari segala aspek.

"Saya merasa kita ingin selalu apapun yang kita lakukan, kita dedikasikan kepada Indonesia. Ketika kita keluar dengan konsep padamu Negeri ini, kita pengen orang ketika makan disini, apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Mereka bisa berkreasi disini, biarpun dia dari segala profesi, mereka selalu melakukan untuk Indonesia," ujarnya.

Menariknya, menu-menu yang disediakan di Restoran Padamu Negeri ini mengusung konsep makanan khas nusantara seperti Rendang Sapi Minang dari pulau Sumatera, Iga Konro Bakar dari pulau Sulawesi, Ayam Bakar Taliwang dari Bali, dan Ayam Penyet Goreng dari Jawa, Lele Mangut Asap dari Ternate yang disajikan secara Internasional dengan khas Nusantara.

Beragam menu yang ditawarkan, restoran Padamu Negeri ini dapat turut mewakili hampir sebagian besar makanan khas di setiap provinsi di Indonesia.

Sementara itu, dalam penentuan menu ini, Daniel turut serta menentukan menu-menu yang tersedia di Padamu Negeri. Ia mengatakan bahwa ide-ide unik namun tetap khas Nusantara ini berawal dari pengalaman pribadinya dalam mencicipi aneka kuliner Nusantara.

"Untuk menu saya kasih ide yang out of the box, contohnya rendang meatball ide dari saya. Karena kadang kalau makan daging rendang itu kadang nyelip di gigi. Nah kita ubah itu ala bakso yang empuk. Tetap bumbunya rendang dan khasnya tapi empuk," jelas Daniel.

Dalam grand opening di Medan, mantan host Indonesian Idol ini juga membeberkan bahwa menu favoritnya yakni Nasi Cumi Bakar Hitam dari Bali.