Setelah Dipacari Berondong Tampan, Menohok Sindiran Rohimah Diduga Untuk Kiwil: Kalau Dia Poligami

TRIBUN-MEDAN.com - Hati Rohimah saat ini sedang berbunga-bunga.

Betapa tidak, setelah menjadi janda Kiwil, Rohimah justru bak ketiban durian runtuh.

Status janda Rohimah kini dapat pacar yang jauh lebih muda alias berondong. Tampan pula.

Sosok berondong pacar baru Rohimah itu bernama Rommi Halley.

Siapa sih Rommi Halley ini?

Rommi memiliki usia tiga tahun lebih muda dari Rohiman namun hal itu tentunya tak menjadi masalah.

Jika kamu pernah melihat sosok Rommi, banyak orang yang tak salah menduga profesinya selama ini.

Rommi berprofesi sebagai pelatih yoga yang aktif di media sosial.

Suami Rohimah Eks Istri Kiwil Kolase (Ist)

Ia memiliki akun Instagram @Rommi_yogizen yang diikuti oleh lebih dari 12 ribu pengguna.

Di samping itu, Rommi peraih Top 50 The New L-Men Of The Year 2021 dan kerap membagikan gaya hidup sehat.

Baru-baru ini, Rohimah Alli dan Rommi tampil di acara Rumpi No Secret dan menceritakan hubungan mereka.