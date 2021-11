GISELLA Anastasia Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Wijin, Diajak Makan ke Tempat Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi sekaligus artis peran Gisella Anastasia berulang tahun pada Selasa kemarin (16/11/2021).

Ibunda dari Gempita Nora Marten ini genap berusia 31 tahun.

Di hari spesialnya itu, Gisella Anastasia mendapat kejutan dari para sahabat dan keluarga.

Ia bersyukur di pertambahan usianya masih memiliki sosok sahabat yang setia mendampinginya.

"Grateful for another year in my life…

Buat kesempatan hidup dan berjuang di dunia ini..

Buat kesempatan bisa bersama keluarga dan banyak bonus kebahagiaan lain dlm hidup..

Semua ini aku bisa alami hanya karna kebaikan Tuhan dlm hidup aku

Bersyukur jg buat mereka para sahabat yg masih mau dateng jm 12

bak jaman SMA buat ngucapin selama dan mendoakan..