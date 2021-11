Rayakan Ultah, Wijin Ajak Gisel Dinner Spesial di Jakarta Aquarium, Gading Berdiri di Pinggir Kolam

TRIBUN-MEDAN.com - Wijaya Saputra alias Wijin mengajak kekasihnya, Gisella Anastasia untuk merayakan ultah ke-31 ibu dari Gempi tersebut. Ini benar-benar kejutan dari dari Wijin untuk Gisel.

Ini tergambar dari postingan instagram Gisel. Hal berbeda dengan Gading Martin mantan suami Gisel. Di saat yang sama, Gading hanya memajang foto berdiri di pinggir kolam.

"Gaya standart… Kaki kaya standart motor," katanya.

Begitu juga di insta story juga tak terlihat postingan terkait ultah Gisel.

Selama ini artis Gisella Anastasia kerap dikaitkan dengan mantan suaminya, Gading Marten dan kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin.

Nah, baru-baru ini, Gisella Anastasia berulang tahun. Pada Selasa kemarin (16/11/2021). Ibunda dari Gempita Nora Marten ini genap berusia 31 tahun.

Pada hari spesialnya itu, Gisel mendapat kejutan dari para sahabat dan keluarga.

Lantas bagaimana dengan Wijin dan Gading Marten?

Melalui postingannya, Gisel bersyukur di pertambahan usianya masih memiliki sosok sahabat yang setia mendampinginya.

Wijin dan Gisel (istimewa via grid.id)



"Grateful for another year in my life…