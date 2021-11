JADWAL Bola Liga Inggris Malam Ini, Liverpool Vs Arsenal, Ada Debut Eddi Howe dan Gerrard

(Jadwal Liga Inggris) Siaran Langsung Link Live Streaming Liverpool vs Arsenal [Live TV Online] Perkiraan Susunan Pemain

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal bola Liga Inggris matchday 12 malm ini bakal menyajikan duel sengit hingga debutnya pelatih baru dari Newcastle United dan Aston Villa.

Kemudian yang menjadi sosotan ada laga big match antara Liverpool vs Arsenal.

Laga pembuka akan memepertandingkan Leicester City vs Chelsea Sabtu (20/11/2021) pukul 19.30 WIB.

Kemudian disusul laga Newcastle vs Brentford dan juga Aston Villa vs Brighton pukul 22.00 WIB. Sedangkan laga big macth Liverpool vs Arsenal berlangsung Minggu (21/11/2021) dinihari pukul 00.30 WIB.

Eddie Howe ditunjuk menjadi nakhoda baru Newcastle United menggantikan Steve Bruce.

Ia akan memimpin Newcastle menghadapi Brentford di St. James' Park Stadium.

Mantan Pelatih Bournemouth, Eddie Howe (@afcbournemouth) (Twitter Bournemouth @afcbournemouth))

Ditanya soal perasaan jelang debutnya memimpin The Magpies, julukan Newcastle, Eddie Howe bakal tidur nyenyak malam ini (sebelum kick-off laga) lantaran dirinya telah mempersiapkan tim sebaik mungkin.

"Tahukah Anda, saya tidak cenderung kesulitan untuk tidur. Saya harus memberi tahu Anda besok apakah tidur saya terpengaruh pada malam ini.

"Selama pelatihan dilakukn seperti yang saya inginkan, selama saya merasa telah memberikan yang terbaik, hanya itu yang bisa saya lakukan dan saya pikir saya akan tidur nyenyak dengan pengetahuan bahwa saya telah memberikan semua yang saya bisa untuk tim dan untuk klub," kata Eddie Howe, dikutip dari BBC.

"Kami merencanakan dengan sangat baik, sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Saya telah mempersiapkan momen ini untuk waktu yang lama, seperti kembalinya saya ke manajemen untuk memastikan bahwa ketika saya masuk saya siap untuk pergi sejak hari pertama dan itu membantu saya," jelasnya.

