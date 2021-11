Aktor Tampan Ini Dulu Terpaksa Pensiun Dini dari Atlet Renang Akibat Cedera, Kini Jadi Artis Ternama

Instagram.com/sunghoon1983

Aktor asal Korea Selatan Sung Hoon Lahir di Hari Valentine. Sebelum menjadi aktor, Sung Hoon awalnya merupakan seorang perenang profesional. 14 tahun bergabung dalam tim nasional renang Korea Selatan, sayang ia harus mengakhiri kariernya karena cedera patah tulang belakang. Drama lain yang dibintangi Sung Hoon di antaranya Passionate Love (2013), web drama 6 Person Room (2014), dua drama populer tahun 2015 yakni Nobel My Love dan Oh My Venus, serta Five Enough tahun 2016