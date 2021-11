Sikap Pembalap Ducati Michael Rinaldi ke Indonesia setelah Video Unboxing Motornya Viral

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri BUMN Erick Thohir di akun instagramnya mengunggah video Pembalap Ducati asal Italia Michael Rinaldi yang mengapresiasi Sirkuit Mandalika.

Apresiasi ini seolah melupakan kasus unboxing motor balapnya oleh petugas Indonesia.

Wajah hingga gerak tubuh Michael Rinaldi tidak memperlihatkan raut kekecewaan.

"Terima Kasih Pak Presiden dan Erick Thohir untuk sirkuit yang keren, sampai jumpa," ucap Michael Rinaldi.

Di akun instagram pribadinya, Michael Rinaldi tampak menikmati suasana di Mandalika.

Ia turut memosting beberapa foto, di antaranya saat sedang berendam di kolam renang sambil menikmati alam Lombok.

"Recharging batteries before the last race of the season," tulisnya.

Sebelumnya, kabar tidak sedap diterima Michael Rinaldi .

Motor balapnya diduga di-unboxing, videonya bahkan viral.

Meski begitu, Ducati sudah tidak lagi mempermasalahkan hal ini.