PREDIKSI Calon Lawan PSMS Medan Babak 8 Besar, Bakal Satu Grup Lawan Dewa United dan PSIM

TRIBUN-MEDAN.com - PSMS Medan diprediksi bakal tergabung dengan Grup Y di babak 8 besar Liga 2 2021 nanti.

Skuat Ayam Kinantan akan satu grup dengan tim-tim tangguh seperti Dewa United, PSIM dan menunggu satu tim dari grup D.

PSMS Medan sebelumnya sudah memastikan diri untuk masuk babak 8 besar Liga 2 Indonesia bersama Sriwijaya FC untuk mewakili Grup A.

Skuad Ayam Kinantan berhasil mempertahankan posisi runner up mereka setelah berhasil menumbangkan PSPS Riau dengan skor 2-0 di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru beberapa waktu lalu.

PSMS Medan besutan Ansyari Lubis mengumpulkan 16 poin dari 8 laga yang sudah mereka lakoni sejauh ini.

Sementara itu, Sriwijaya FC makin kukuh di puncak klasemen dengan mengemas 20 poin usai mengalahkan KS Tiga Naga dengan skor 1-2.

Berdasarkan situasi ini, PSMS Medan bakal tergabung di Grup Y di babak 8 besar Liga 2 Indonesia.

Sekretaris klub PSMS Medan, Julius Raja mengonfirmasi bahwa Skuad Ayam Kinantan diprediksi bakal tergabung di Grup Y.

"Untuk babak 8 besar yang sudah disusun LIB (Liga Indonesia Baru), yakni dibagi dalam Grup X dan Y," kata Julius.

"Yang mana Grup X akan diisi juara Grup A, runner up Grup B, juara Grup C, dan runner up Grup D."