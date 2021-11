KAPAL Perang Angkatan Laut Vietnam Ly Thai To 012 Bersandar di Dermaga Belawan

TRIBUN-MEDAN.com, BELAWAN - Kapal perang Angkatan Laut Vietnam Ly Thai To 012, di Dermaga 104 Belawan International Container Terminal (BICT), Belawan, Sumatera Utara, Minggu (28/11/2021).

Kedatangan kapal tersebut disambut Wakil Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Wadan Lantamal) I Belawan Kolonel Marinir Amir Kasman yang mewakili Danlantamal I dengan didampingi Pejabat Utama dan Kasatker Lantamal I.

Kapal perang Angkatan Laut Vietnam Ly Thai To 012, di Dermaga 104 Belawan International Container Terminal (BICT), Belawan, Sumatera Utara, Minggu (28/11/2021). (TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA)

Wadan Lantamal I mengatakan, hadirnya kapal perang Angkatan Laut Vietnam Ly Thai To dengan nomor lambung 012 ke Belawan adalah dalam rangka mendukung kegiatan Asean - Rusia Naval Exercise yang berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai dengan 3 Desember 2021.

Dalam kegiatan ini, Kapal Ly Thai To 012 akan bergabung dengan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI RE.Martadinata-331 serta 6 kapal perang dari negara Asean lainnya termasuk Kapal Perang Rusia RFS Admiral Penteleyev untuk melakukan latihan bersama di perairan Perairan Belawan hingga Perairan Sabang

Latihan ARNEX akan diikuti oleh 10 Negara Asean (Association of Southeast Asian Nations) ditambah Rusia yang rencananya akan melibatkan kapal perang dan pesawat udara seperti Indonesia dengan KRI RE.

Martadinata-331, 1 pesawat udara CN-235 dan 1 Helikopter Panther, Rusia dengan RFS Admiral Penteleyev jenis Destroyer dan 1 Helikopter KAMOV, Singapura dengan RSS Vigour, Malaysia dengan KD Lekiu serta 1 Helikopter Superking, Thailand dengan HTMS Kraburi jenis Fregat, Myanmar dengan UMS Kyan Sit That jenis Fregat, Vietnam dengan LY Thai To dan Brunei dengan KDB Daruttaqwa dari jenis Korvet.

Latihan Asean Rusia Naval Exercise 2021 merupakan yang pertama kali digelar mengambil tema “ “Joint Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigations”.

