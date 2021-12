Daftar Mata Uang Kripto yang Bagus untuk Jangka Pendek Saat Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Jelang pengunjung tahun 2021 ada sejumlah uang kripto yang tengah naik di pasaran. Anda harus jeli melihat peluang ini.

Artikel ini menyarankan Anda untuk memilih uang kripto yang memberikan keuntungan di jangka pendek.

Uang kripto kini menjadi portofolio investasi pilihan baru bagi sejumlah investor.

Meski memiliki risiko tinggi, uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Solana, Polkadot dan lain-lain bisa memberikan keuntungan tinggi.

Dari deretan uang kripto, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) adalah crypto currency yang banyak peminat.

Bahkan, belakangan ini Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) baru-baru ini mencatatkan harga tertingginya sepanjang masa.

Bitcoin pada tanggal 20 Oktober 2021, mencatatkan harga US$ 67.000 per BTC, angka ini menembus levelnya di April lalu yang menembus level US$ 64.854 per BTC.

Sedangkan Ethereum menembus level US$ 4.375 per ETH pada 21 Oktober 2021, setelah Mei lalu menembus US$ 4.372 per ETH.

Pada perdagangan terakhir, Senin 25 Oktober 2021 pukul 07.37 WIB, Coinmarketcap.com mencatat harga Bitcoin sebesar US$ 61.180,04 per BTC, turun 0,14% dalam 24 jam.

Harga Ethereum 1,28% menjadi US$ 4.103,72 per ETH.