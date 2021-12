Fitur Aplikasi PeduliLindungi Bisa Pergoki Pacar Selingkuh, Pengguna Twitter Ungkap Caranya

TRIBUN-MEDAN.com - Pengguna Twitter telah menemukan cara baru dalam memergoki pasangan yang selingkuh. Pengguna Twitter ini memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi.

Pengguna Twitter ini pun membagikan caranya ke publik. Sontak mendapatkan perhatian dari netizen.

PeduliLindungi memang menjadi aplikasi yang wajib dimiliki masyarakat Indonesia untuk menikmati fasilitas umum.

Pasalnya aplikasi tersebut menjadi salah satu alat yang harus digunakan orang-orang untuk masuk ke sejumlah sarana umum, mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, hingga ruang publik.

Meski begitu, belum lama ini tengah ramai sebuah tweet yang bagikan oleh seorang cewek yang mengaku berhasil memergoki pacar selingkuh pakai aplikasi PeduliLindungi.

Cara Mudah Cek Sertifikat Vaksin di PeduliLindungi.id (HO/ Tribun Medan)

Bagaimana seorang cewek berhasil menemukan pacarnya selingkuh? Simak penjelasan tweet dari akun Twitter @florechitra: Ketauan selingkuh from riwayat check in PeduliLindungi is the next level ???? — ???? (@florechitra) November 26, 2021

"Ketauan selingkuh from riwayat check in PeduliLindungi is the next level," cuit akun @florechitra, Jumat (26/11/2021) lalu.

Tweet itu pun langsung menarik perhatian dan sudah disukai oleh 40,7 ribu pengguna Twitter, pada hari Senin (29/11) siang.

Dari kolom komentar terlihat bagaimana sejumlah netizen mempertanyakan bagaimana cara cewek tersebut bisa mendapatkan bukti perselingkuhan dari pacarnya.

"Bagaimana ceritanya bisa ketahuan selingkuh dari aplikasi PeduliLindungi?," tulis akun @Ellyhrp.

Lalu ada juga komentar dari akun @rachraackerman yang menuliskan, "Gimana cara ngeliatnya?"