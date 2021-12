Kedekatan Artis Luna Maya dan Ryochin Terkuak di Sosial Media, Total Move On dari Musisi Ariel NOAH?

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak hanya dekat dengan Artis Cantik Luna Maya, sosok Ryochin juga tampak sudah akrab dengan para sahabat dan keluarga besar mantan Ariel NOAH itu yang tinggal di Bali.

Beberapa kali pria yang berprofesi sebagai pengusaha dan DJ tersebut kedapatan ikut menghabiskan waktu bersama dengan Luna Maya dan sahabat terdekatnya.

Seperti yang tampak kala Luna Maya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Paula Ola sahabat terdekatnya lewat unggahan di akun instagram miliknya Rabu (1/12/2021).

Dilansir dari Banjarmasinpost, Dalam unggahan tersebut Luna Maya membagikan sejumlah foto berisi kebersamaannya dengan Paula Ola kala sedang mengunjungi Amerika Serikat.

"Ada DJ lagi makan jelly, hepibesday cewe paling sexy bali."

"Cikiwircikiwirrr lappp You comat my traveling buddy, my solo partner in crime. Stay crazy, stay awesome, stay gold! Semoga jodoh hadir segera, aminnnnn @paula_ola," tulis Luna Maya.

Namun dari sekian banyak foto, Luna Maya mengunggah potret kebersamaanya dengan Paula Ola kala sedang pergi bertiga bersama Ryochin.

Tindakan Luna ini pun seolah menegaskan bahwa hubungannya dengan Ryochin sudah mendapat restu dari keluarga dan kerabat terdekat.

"ayoe_parama : Dari sekian banyak photo luna sama paula dengan bff cowok yg lain, knp pilihnya RO ya min ??"

"imoet_faisal : Kenapa mesti ada foto yg nyempil sih ...aduhh....jadi makin yuuuuuaaakuuuinnnnn,"