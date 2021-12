Varian Omicron Tekan Pasar Saham, Para Trader Beralih ke Pasar Kripto, Bitcoin Melesat Tajam

TRIBUN-MEDAN.com - Virus Covid-19 varian baru Omicron menekan pasar saham. Para trading mulai beralih ke pasar kripto.

Pergeseran ini membuat pasar kripto menjadi hijau.

Harga kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) bermanuver berbalik arah ke zona hijau pada perdagangan Senin (29/11/2021) pagi waktu Indonesia, setelah sempat terkoreksi cukup dalam pada perdagangan akhir pekan lalu, karena investor juga khawatir dengan varian baru virus corona (Covid-19).

Investor tampaknya mengalihkan investasi dari pasar saham ke aset kripto, pasalnya pasar saham sedang mendapat tekanan dari varian baru virus covid-19, Omicron.

Melansir data dari CoinMarketCap, mayoritas kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) rebound ke zona hijau pada pagi hari ini.

Bitcoin melesat 6,36% dan kembali diperdagangkan di kisaran level US$ 57.000, atau lebih tepatnya ke harga US$ 57.637,44/koin atau setara dengan Rp 827.097.264/koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.350/US$), setelah sempat ambles ke kisaran level US$ 54.000.

Sedangkan untuk koin digital alternatif (altcoin) juga mulai pulih kembali.

Ethereum melompat 7,61% ke level US$ 4.336,43/koin atau Rp 62.227.771/koin, solana terbang 7,87% ke US$ 201,57/koin (Rp 2.892.530/koin), dan cardano terdongkrak 6,81% ke US$ 1,61/koin (Rp 23.104/koin).

Berikut pergerakan 10 besar pasar kripto:

Dalam tujuh hari terakhir, mayoritas kripto big cap mengalami koreksi harga. Hanya tiga kripto yang masih mencatatkan penguatan yakni ethereum yang melesat 2,87%, binance coin yang melonjak 6,99%, dan USD Coin yang menguat 0,19%.

Sedangkan koreksi kripto big cap yang paling parah dalam tujuh hari terakhir adalah cardano yang ambles 11,19% dan polkadot yang ambruk 11,18%.

