Google Bantu Perempuan Pelaku UMKM: Berikan Pinjaman dengan Bunga Rendah, Simak Caranya

TRIBUN-MEDAN.com - Bagi Anda perempuan penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mengajukan permohonan ada kesempatan peminjaman dana.

Peminjaman dana ini diberikan oleh google. Program Google bernama "Small Business Resilience Fund" membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut memiliki nilai 10 juta dollar AS (sekitar Rp 147 miliar) dan penyalurannya dibantu oleh organisasi non-profit internasional yang biasa memberikan peminjaman modal usaha berupa uang lewat internet, Kiva.

Kini, dalam gelaran "Google for Indonesia 2021", Google mengumumkan bahwa Kiva bakal menggelontorkan 3,5 juta dollar AS (sekitar Rp 50 miliar) dari 10 juta dollar AS tadi kepada koperasi simpan pinjam lokal, Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Nantinya, Komida bakal menyalurkan lagi dana puluhan miliar rupiah tersebut kepada perempuan pelaku UMKM di berbagai pelosok daerah di Indonesia, tetapi sebagai modal pinjaman usaha dengan bunga yang rendah.

"Mulai hari ini, pengusaha perempuan berpenghasilan rendah dapat mulai mengajukan permohonan pinjaman lewat Komida," ujar Marketing Director Google dan YouTube Indonesia, Filipina, dan Asia Tenggara, Veronica Utami dalam acara virtual yang digelar pada Kamis (2/12/2021).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan apresiasinya terkait bantuan Google kepada UMKM ini.

“Kolaborasi Google dan KIVA, termasuk dengan Komida, telah menyalurkan bantuan pembiayaan dengan bunga rendah dengan nilai 10 juta dollar AS atau Rp 147 miliar," kata Sri Mulyani di kesempatan yang sama.

"Angka ini memang kecil dibandingkan program pemerintah, yaitu Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp 17 triliun, namun ini akan sangat membantu UMKM di Indonesia yang jumlahnya begitu besar," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap bantuan dari pihak swasta ini bisa membantu memulihkan ekonomi Indonesia, terutama untuk pengembangan UMKM-nya, supaya mereka bisa bangkit dan pulih kembali setelah diterjang pandemi Covid-19.