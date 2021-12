Cantik Mirip Ibunya, Intip Pesona Jasmine Abeng, Anak Gadis Ririn Ekawati dari Suami Pertamanya

TRIBUN-MEDAN.com - Terlihat cantik seperti ibunya. Intip pesona Jasmine Ebeng, putri Ririn Ekawati yang sudah mulai beranjak dewasa.

Ririn Ekawati memiliki anak gadis cantik berama Jasmine Ebeng.

Anak gadis Ririn Ekawati ini dulu hasil pernikahannya dengan suami pertamanya, Edwin Abeng.

Potret ibu dan anak tersebut menjadi sorotan di media sosial pada Jumat (3/12/2021).

Banyak yang tak percaya jika Ririn Ekawati memiliki anak yang sudah beranjak dewasa seperti Jasmine Abeng.

Pasalnya, di usia Ririn yang hampir menginjak 'kepala empat', istri Ibnu Jamil tersebut tampak awet muda.

Kecantikan Ririn Ekawati dan Jasmine Abeng pun menuai pujian.

Ririn Ekawati dan Jasmine Abeng; diunggah di Instagram pada Sabtu (17/7/2021). (instagram @ririnekawati)

Dikutip dari akun Instagram @ririnekawati, ibu dua anak tersebut menuliskan pesan haru untuk Jasmine Abeng.

"Let me love you, a little bit more before you’re not little anymore."

(Biarkan aku mencintaimu, sedikit lagi sebelum kamu tidak kecil lagi.)