Chord Gitar dan Lirik Lagu Karo Tedeh by Plato Ginting

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Plato Ginting merupakan musisi muda asal Karo Sumatera Utara, yang telah melahirkan banyak karya berupa lagu berbahasa Karo yang kini digemari oleh kawula muda.

Pria kelahiran 19 April 1991 ini juga dikenal dengan lagu-lagu nuansa percintaan yang erat kehidupan masyarakat Karo seperti lagu Tedeh berikut ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak, Lagu Mardua Holong dari Omega Trio, Miliki Arti yang Menyayat Hati

Tedeh

C G B

tupung gelap berngi e

Am G

aku terlolah

F E Dm G

turang ija kena gundari

C G B

bage dekahna kena la erberita

F G Dm G

turang lit nge tedehndu bangku

Dm Fm

aloi aku o turang

C B Am

mesikel aku jumpa

Dm F G

bas aku lolah e begindu nge sorangku

F

Tedeh

G C B Am

tedeh ateku kena nde karo

Dm G C

banci denga nge ndia kita jumpa

ija

G C B Am

ija kena gundari mesayang

F G F

kuja nari nge ndia kuturiken

F G

ateku tedeh e

Musik: C G B

terang kin pe wari e

Am G

aku terlolah

F E Dm G

turang.. ija kena gundari

C G

lit nge ndia oratna

Am G

aku tertima

F E Dm G

turang.. uga kata sorandu

Dm Fm

aloi aku nde karo

C B Am

gelah kita ngerana

Dm

kentisik saja

F G

begindu min sorangku

F

Tedeh

G C B Am

tedeh ateku kena nde karo

Dm G C

banci denga nge ndia kita jumpa

F

ija

G C B Am

ija kena gundari mesayang

F G F

kuja nari nge ndia kuturiken

F G

ateku tedeh e

F

Tedeh

G C B Am

tedeh ateku kena nde karo

Dm G C

banci denga nge ndia kita jumpa

F

tedeh

G

wo ho hoo..

C B Am

du du du huu..

F G C

banci denga nge ndia kita jumpa

F

ija

G F E Am

ija kena gundari mesayang

F G F

kuja nari nge ndia kuturiken

G

ateku tedeh e

F G

(kuja kuturiken) ateku tedeh e

F G

(kuja kuturiken) ateku tedeh e

F G F

kuja nari nge ndia kuturiken

G

tedeh..

C

hoo..oo..

(cr21/tribun-medan.com)