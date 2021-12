Chord Gitar dan Lirik Serta Arti Lagu Karo Mbiring Manggis by Charles Simbolon

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Batak Mbiring Manggis yang dipopulerkan Charles Simbolon hingga kini cukup banyak diminati.

Lagu tersebut bercerita tentang perjumpaan pertama dengan sang kekasih.

Berikut lirik lagu dan chord gitarnya serta artinya.

Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Batak Karo Mbiring Manggis - Charles Simbolon

Intro: C G C G

C

Tangtang jumpa aku ras kena

C

Tangtang ngerana ras mbiring manggisku

C

Bagi nipuko aku senembas

C G

Gagap kel aku erbelas bandu

G C

O mbiring manggisku...

C

Perban sangkutna ukurku bandu

C

Bagi lau mbelin mbura ku pusuhku

C

Em dalanna ku Lambiar-mbiar

C

Nuriken kata surang-surangku

G C

O mbirin manggisku..

[**]

C F C

O turang.... o mbiring manggis ku ... ooo...

C F C

Mbiring-mbiring seh kel tebunaa...

C

Mbiring-mbiring tambah jilena

C

Mbiring menggoda cirem tambah ngenana

C

O mbiring manggisku...

C

Mbiring-mbiring tambah jilena

C G

Mbiring menggoda cirem tambah ngenana

G C

O mbiring manggisku..

kembali ke [**]

C F C

O turang.... o mbiring manggis ku ... ooo...

C F C

Mbiring-mbiring seh kel tebunaa...

C

Mbiring-mbiring tambah jilena

C

Mbiring menggoda cirem tambah ngenana

C

O mbiring manggisku...

Artinya