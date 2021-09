Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Kecewa Hian Dipopulerkan Nabasa Trio

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lirik dan chord gitar lagu hits batak toba berjudul Kecewa Hian yang diciptakan Jonar Situmorang.

Lagu ini dipopulerkan oleh Nabasa Trio pada tahun 2018 dan sudah ditonton hingga 7 jutaan warga net di YouTube.

Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk sang pasangan. Mulai dari hati hingga hartanya telah diberikan.

Namun ternyata sang wanita tak tulus mendampinginya, dimana saat uang sang pria sedang banyak maka cinta sang wanita juga banyak. Namun ketika uangnya sudah habis begitu juga dengan cintanya.

Berikut Chord Gitar Lagu Hits Batak 'Cemburu Hian':

INTRO : C Bb F C – C Bb F C

*

C F

Lobi sian na siroha mi

Am F

Hupasahat do tu ho

C G

Dohot nasa na adong diau

G F G C G

Nunga hulehon tu ho sude

**

C G

Ala sia – sia nama i

Am F

Pengorbanan ki tu ho

C G

Dang na sian ias ni rohami

G F

Na mandongani au

G C

Mangkaholongi au

Am Em

Ai cewek matre do hape ho ito

Em F G C

Dang natutu holong roham marnida au

Am Em

Ditikki gok do hepengki

Em

Gok holong mi

Em F

Dung suda hepeng ki

Dm G

Suda ma nang holong mi

G C G F

Kecewa hian do au ito.

F C D G

Dang hurippu songoni roham.

G C F C F

Padao ma au ito, Dao ma ho sian au.

F Dm

Dalani dalan mi.

Dm G C

Hudalani dalanki.