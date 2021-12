Dua Direktur Perusahaan yang Korupsi Duit Pembangunan Jalan di Tanjungbalai Divonis 7 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Dua direktur yang korupsi duit pembangunan jalan lingkar di Kota Tanjungbalai menjalani sidang pembacaan putusan di PN Tipikor Medan.

Adapun kedua direktur tersebut yakni Direktur PT Fella Ufaina, Endang Hasmi dan Direktur Citra Mulia Perkasa Anwar Dedek Silitonga.

Keduanya dijatuhi hukuman masing-masing tujuh tahun penjara.

Majelis hakim yang diketuai Immanuel Tarigan menyatakan keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan terdakwa Anwar Dedek Silitonga dan Endang Hasmi oleh karenanya dengan pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan," kata hakim Immanuel, Jumat (10/12/2021).

Selain itu, terdakwa Anwar Dedek juga diharuskan membayarkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar.

Sedangkan terdakwa Endang Hasmi, diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

"Apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun," tegas Immanuel.

Sedangkan untuk terdakwa Abdul Khair Gultom, divonis lebih rendah yakni hukuman selama 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan.

"Terdakwa Abdul Khair melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," urai hakim.