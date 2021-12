Facebook dan Instagram Akan Rangkum Momen Terbaikmu Selama 2021: 'Year Together & 2021 Play Back'

TRIBUN-MEDAN.com - Aplikasi media sosial Facebook dan Instagram bakal menutup tahun dengan fitur baru yang mirip dengan Spotify Wrapped.

Fitur ini akan merangkum aktivitas pengguna yang penting selama tahun 2021.

Tampaknya, Facebook dan Instagram terinsipirasi dari Spotify Wrapped.

Fitur kilas balik kegiatan pengguna di aplikasi Spotify sepanjang tahun.

Setelah YouTube Music, kini giliran Facebook dan Instagram yang menghadirkan fitur mirip "Year in Review".

Di aplikasi Facebook, pengguna bakal bisa melihat kolom fitur "Year Together", di mana Facebook bakal merangkum sejumlah hal atau aktivitas pengguna di platform tersebut, yang dinilai penting oleh Facebook, sepanjang 2021.

Kolom Year Together ini akan bisa dilihat di tampilan linimasa atau feed.

Pengguna bisa memilih untuk membagikan momen berharga tersebut dengan meng-klik tombol "share".

Fitur serupa juga hadir di Instagram dengan nama "2021 Playback".

Fitur Instagram 2021 Playback diumumkan seorang karyawan Meta bernama Alexandru Voica di sebuah unggahan Twitter.

Launching today on @instagram, Playback is a way for people to use their Stories to look back at 2021 and celebrate, just before the new year.

• Fitur Baru Aplikasi Zoom Attendance Status: Bisa Lihat Peserta yang Telat

• Fitur Baru Instagram Take a Break Ingatkan Pengguna untuk Istirahat Sejenak dari Media Sosial