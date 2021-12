Elon Musk Mendadak Kepikiran Resign dari Jabatan CEO Tesla, Berkeinginan Total Menjadi Influencer

TRIBUN-MEDAN.com - CEO Tesla, Elon Musk rajin memposting status di Twitter. Elon Musk terkenal rajin nge-tweet lewat akun Twitter pribadinya dengan handle @elonmusk.

Dampak cuitan Musk itu memengaruhi kondisi pasar, seperti membuat saham perusahaan naik/turun, bahkan membuat harga mata uang kripto meroket/anjlok.

Tak heran bila Musk juga kerap dilabeli sebagai "real influencer".

Dari hanya sekadar label, "influencer" bisa saja menjadi pekerjaan Musk selanjutnya.

Pasalnya, baru-baru ini, melalui sebuah tweet, Musk tiba-tiba mengungkapkan ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai CEO perusahaan mobil listrik Tesla.

Yang menarik, Musk secara spesifik menyebutkan bahwa ia ingin menjadi seorang influencer penuh waktu setelah keluar kerja.

"Sedang berpikir untuk berhenti kerja dan menjadi influencer penuh waktu (full-time). Bagaimana pendapatmu," tweet @elonmusk.

Kicaun Musk itu lantas dibanjiri oleh retweet dan like dari pengikutnya (follower).

Pantauan hingga Sabtu (11/12/2021), twit Musk tersebut sudah disukai sebanyak 370.000 kali dan di-retweet sebanyak hampir 28.000 kali.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt