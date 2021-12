JADWAL Siaran Bola Liga Inggris Malam Ini, Liverpool Vs Aston Villa, Norwich Vs MU Live SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal bola siaran Liga Inggris pekan ke-16 akan dimulai malam ini Sabtu (11/12/2021) hingga Minggu (12/12/2021).

Pekan ini Liga Inggris 2021-2021 menyajikan laga Manchester City vs Wolves, Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds, Liverpool vs Aston Villa dan Norwich vs Manchester United.

Sebagian pertandingan tayang live SCTV dan selebihnya di TV Online Mola TV.

Pertandingan yang disiarkan SCTV ada duel Norwich vs Manchester City Minggu (12/12/2021) pukul 00.30 WIB.

Pelatih interim Manchester United, Ralf Rangnick, sudah menemukan fokus pertama perbaikan Setan Merah.

Ralf Rangnick resmi ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United pada 29 November 2021.

Pelatih asal Jerman ini diikat Manchester United kontrak selama 6 bulan hingga akhir musim 2021-2022 sebelum nantinya diangkat sebagai konsultan klub selama dua tahun.

Adapun Rangnick sudah menjalani debutnya bersama Manchester United dalam laga pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022 melawan Crystal Palace pada 5 Desember 2021 di Old Trafford.

Pada pertandingan perdananya itu, Rangnick sukses membawa Setan Merah meraih clean sheet kandang pertama di Liga Inggris dengan kemenangan 1-0 atas Crystal Palace.

Adapun tiga hari setelahnya saat melawan Young Boys dalam laga pamungkas penyisihan Grup Liga Champions, Rangnick hanya bisa mengantarkan Setan Merah meraih hasil imbang 1-1.