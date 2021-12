Pernah Ditolak Bercinta, Artis Cantik Ini Justru Lihat Suaminya Lakukan Hal Begini Sama Wanita Lain

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang masih ingat dengan sosok Artis Cantik Vicky Zinal?

Ya,Vicky Zinal merupakan salah satu artis lawas dan pemain FTV .

Selain sebagai artis peran, Vicky Zainal rupanya juga merupakan kakak dari artis Bunga Zainal.

Seperti diketahui, pernikahan Vicky Zainal dan Mulyawan Setyadi Poernomo ini sudah berjalan hingga 10 tahun.

Sayangnya, pernikahan keduanya ini kini terpaksa harus kandas.

Sang artis bahkan sempat melaporkan suaminya ke Komnas Perlindungan Perempuan.

Vicky Zainal kala itu mengadukan suaminya perihal pemutusan hak ekonomi, kekerasan verbal sampai perselingkuhan.

Baca juga: Doddy Sudrajat Akhirnya Selesai Membuat Museum Mendiang Artis Vanessa Angel, Ini Kata Netizen

Baca juga: Ceritakan Kisah Kontroversialnya dengan Raul Lemos, Terkuak Hal Ini yang Bikin Krisdayanti Kecantol

Baca juga: Undang Fuji, Terungkap Segini Keuntungan Cuan Youtuber Setelah Mengajak Adik Bibi Andriansyah Tampil

Artis FTV Vicky Zainal Pilu! Ditolak Berhubungan Intim Gegara Disebut Gendut, Artis Lawas ini Lihat dengan Mata Kepala Sendiri Suaminya Nonton Video Asusila Bareng Wanita Lain (Ho/ Tribun-Medan.com)

Tak sampai disitu, Muliawan bahkan menolak diajak berhubungan intim gegara tubuh Vicky yang gendut.

Dilansir Wiken.ID, salah satu bahasa kasar yang digunakan Muliawan untuk menolak bercinta dengan Vicky Zainal adalah "You look fat, I don't fuck you if you fat!".

Selain itu, dala surat aduan Vicky Zainal ini juga terungkap kalau Muliawan ini tanpa hati bercumbu dengan wanita lain.