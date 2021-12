Serial Anime yang Cocok Anda Tonton untuk Atasi Rasa Bosan saat Libur, Bisa Diakses Secara Gratis

TRIBUN-MEDAN.com - Sudahkah kamu mempersiapkan amunisi tontonan untuk liburan panjang NATARU nanti? atau kalian juga kepingin menambah list tontonan maraton series anime kalian?

Nah, Tribuners bisa banget loh nikmati anime–anime yang bakal direkomendasikan dan bisa disaksikan secara gratis lewat kanal Youtube Muse Indonesia.

Berikut rekomendasi untuk para Tribuners yang dijamin akan menambah keseruan kalian di akhir tahun yang pastinya bakal mencampur aduk hati para Tribuners loh!

1. Anohana : The Flower We Saw The Day

Dilansir dari kompas.com, sebelum diadaptasi menjadi anime, Anohana dipublish di majalah Davinci yang dikarang oleh Mari Okada kemudian tahun 2013 dikembangkan menjadi series anime oleh A-1 Picture disutradarai oleh Tatsuyuki Nagai sebanyak 11 episode.

Genre yang dibawakan slice of life, supernatural dan drama.

Anime ini menceritakan tentang kisah 6 orang sahabat yang telah berpisah semenjak salah seorang sahabat mereka bernama Meiko atau Menma meninggal dunia karena kecelakaan saat mereka bermain bersama sewaktu kecil.

Selang beberapa tahun kemudian Menma muncul di hadapan Jinta Yadomi, anehnya hanya Jinta yang bisa melihat Menma dengan wujudnya yang sekarang kemudian meminta sebuah permintaan kepada Yadomi agar Ia bisa pergi ke akhirat dengan tenang.

Sedihnya, Menma tidak bisa mengingat permintaan terakhirnya dan Yadomi pun tidak bisa bertemu kembali dengan para sahabat kecilnya karenakan adanya sebuah trauma terdalam di dirinya.