Chord Gitar dan Lirik Lagu Seperti yang Kau Minta by Chrisye, Gampang Dimainkan Pemula

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Seperti yang Kau Minta, ini diciptakan oleh Pongky Barata, vokalis Jikustik.

Lagu Seperti yang Kau Minta dipopulerkan oleh Chrisye.

Kala itu Pongky yang masih bersama Jikustik, diminta oleh pemimpin Musica Studio, Indrawati Widjaja atau yang dikenal Ibu Acin untuk membuatkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Chrisye.

Lagu yang dirilis 2002 ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha menjadi terbaik bagi wanita idamannya namun tak bisa memenuhi apa yang dimintanya.

Berikut chord lagu 'Seperti yang Kau Minta' dari Chrisye

Intro : C Em Dm Dm

C Em Dm Dm

C F

maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu

Am G F G

membaca dan mengerti isi hatimu

C F

Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian

Am G F G

mencoba mencari celah dalam hatimu

Chorus :

C

Aku tahu ku takkan bisa

Em

menjadi seperti yang engkau minta

F Em

namun selama nafas berhembus

Dm

aku kan mencoba

G C

menjadi seperti yang kau minta

Intro : C Em Dm Dm

C F

Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian

Am G F G

mencoba mencari celah dalam hatimu