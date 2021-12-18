5 Lagu Natal Paling Populer Beserta Liriknya, Ada We Wish You A Merry Chritmas hingga The First Noel
Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler
TRIBUN-MEDAN.com- Ada lagu Natal terpopuler yang kerap di putar di Hari Natal.
Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler
Berikut 5 Lagu Natal Paling Populer beserta lirik :
Baca juga: MENGENAL Varian Omicron Menular 5 Lima Kali Lebih Cepat, Berikut Saran Dokter dari IDI
1. Lagu Natal 'We Wish You A Merry Chritmas'
Lirik Lagu Natal 'We Wish You A Merry Christmas'
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
Baca juga: Sebagian Daerah Sumut Potensi Hujan Lebat, Baskami Imbau Antisipasi Banjir dan Longsor
2. Lagu Natal 'The First Noel'
Lirik Lagu Natal 'The First Noel'