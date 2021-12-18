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5 Lagu Natal Paling Populer Beserta Liriknya, Ada We Wish You A Merry Chritmas hingga The First Noel

Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler

Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto 5 Lagu Natal Paling Populer Beserta Liriknya, Ada We Wish You A Merry Chritmas hingga The First Noel
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Pohon natal di Mall Taman Anggrek Jakarta 

TRIBUN-MEDAN.com- Ada lagu Natal terpopuler yang kerap di putar di Hari Natal.

Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler

Berikut 5 Lagu Natal Paling Populer beserta lirik :

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1. Lagu Natal 'We Wish You A Merry Chritmas'

Lirik Lagu Natal 'We Wish You A Merry Christmas'

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
Good tidings we bring to you and your kin; 
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

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2. Lagu Natal 'The First Noel'

Lirik Lagu Natal 'The First Noel'

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Tags
5 Lagu Natal Paling Populer
lagu natal
Natal
Sumber: Tribun Medan
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