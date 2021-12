5 Lagu Natal Paling Populer Beserta Liriknya, Ada We Wish You A Merry Chritmas hingga The First Noel

TRIBUN-MEDAN.com- Ada lagu Natal terpopuler yang kerap di putar di Hari Natal.

Terutama bagi kamu yang merayakan Hari Natal, pasti kerap mendengar dan bahkan menyanyikan beberapa lagu Natal terpopuler

Berikut 5 Lagu Natal Paling Populer beserta lirik :

1. Lagu Natal 'We Wish You A Merry Chritmas'

Lirik Lagu Natal 'We Wish You A Merry Christmas'

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin;

Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding;

Oh, bring us a figgy pudding;

Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer

We won't go until we get some;

We won't go until we get some;

We won't go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year

2. Lagu Natal 'The First Noel'

Lirik Lagu Natal 'The First Noel'