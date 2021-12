20 Link Twibbon Natal dan Tahun Baru Serta Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal untuk Kerabat

TRIBUN-MEDAN.com - Perayaan Natal dan Tahun Baru akan segera tiba. Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu hari besar keagamaan di Indonesia.

Ada banyak cara untuk memeriahkan Hari Natal dan Tahun Baru.

Selain berkumpul dengan keluarga, memasang twibbon juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menyemarakkan suasana Natal dan Tahun Baru.

Twibbon Natal dan Tahun Baru bisa dijadikan sebagai pengganti foto profil dan ucapan kepada siapa saja dengan membagikannya ke laman sosmed.

Anda tinggal memilih foto terbaik anda, lalu digabungkan dengan frame yang sesuai dengan selera anda.

Berikut daftar link twibbon Natal dan Tahun Baru 2022 yang dilansir dari Dejavanews.com

https://www.twibbonize.com/twibbon-hari-natal-2021 https://www.twibbonize.com/harinataldantahunbaru2022 https://www.twibbonize.com/nataldantahunbaru2022 https://www.twibbonize.com/xmasnewyear2022 https://www.twibbonize.com/nataldantahunbarutahun2022 https://www.twibbonize.com/selamatnataldantahunbaru2022 https://www.twibbonize.com/twibonnatal2021 https://www.twibbonize.com/nataru2022 https://www.twibbonize.com/natalkitatelahtiba https://www.twibbonize.com/selamatnatal2021dantahunbaru2022 https://www.twibbonize.com/hari-raya-natal-2021 https://www.twibbonize.com/selamatharinatal2021twibbon https://www.twibbonize.com/natalsp https://www.twibbonize.com/natal25des2021 https://www.twibbonize.com/natal25des2021 https://www.twibbonize.com/natal2021yohanesharyadi https://www.twibbonize.com/natal2021n https://www.twibbonize.com/slamatharinatal2021 https://www.twibbonize.com/natal2021u https://www.twibbonize.com/selamatharinatal2021twibbon

Ucapan Selamat Hari Natal

Hari Raya Natal diperingati pada 25 Desember setiap tahunnya. Anda dapat merayakan Hari Raya Natal tahun ini dengan berbagai hal.

Antara lain, memberikan ucapan kepada rekan dan keluarga Anda atau saling berkirim Twibbon bertemakan Hari Raya Natal.

Berikut ucapan selamat Hari Natal yang bisa anda gunakan kepada keluarga maupun para sahabat.

1. “Merry Christmas! Wishing you all the happiness in the world.”

"Selamat Natal! Semoga Anda semua mendapatkan kebahagiaan di dunia.”